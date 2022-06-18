Українські захисники перетворили на металобрухт танк та дві БМП окупантів — відео

Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили один російський танк і дві бойові машини піхоти окупантів разом з екіпажем. Про це повідомило командування ДШВ у Facebook .

«Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських загарбників», - йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу загарбників.

Зокрема, українські захисники перетворили на металобрухт один танк та дві бойові машини піхоти окупантів разом з екіпажем.