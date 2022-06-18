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2022-06-18
Українські захисники перетворили на металобрухт танк та дві БМП окупантів — відео
Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили ворожу техніку та живу силу ворога, информирует
© скриншот видео
Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили один російський танк і дві бойові машини піхоти окупантів разом з екіпажем. Про це повідомило командування ДШВ у
«Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських загарбників», - йдеться у повідомленні.
На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу загарбників.
Зокрема, українські захисники перетворили на металобрухт один танк та дві бойові машини піхоти окупантів разом з екіпажем.
Анастасія Гурін, ZN.ua