В Херсонской области оккупанты проводят пропагандистский псевдоопрос — ГУР

«Результаты» псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию «лояльности» местного населения к оккупантам, информирует ZN.ua.

В Херсонской области оккупанты проводят пропагандистский псевдоопрос — ГУР
© Вгору

РоSSийские захватчики в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к РоSSии. В частности, для этого на временно захваченных территориях области оккупанты проводят фейковый «социальный опрос». Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к РФ, войне, оккупации и лично главе Кремля Владимиру Путину.

Основные вопросы включают:

  • как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?
  • как вы оцениваете обстановку в городе Херсон?
  • что нужно сделать «местной власти» для улучшения условий жизни?
  • как вы относитесь к «специальной военной операции» в Украине?
  • как вы относитесь к Владимиру Путину?
  • как вы относитесь к роSSийской армии?
  • по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав РФ или идти по пути (незаконных вооруженных формирований) «Л/ДНР», или войти в состав «Республики Крым»?
  • есть ли родственники в Украине и РоSSии?
  • что следует сделать украинским властям: забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги?
  • что следует сделать РФ для региона: улучшить образование, пенсии, дороги и т.д.?

Как отмечают в ГУР, «результаты» псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию «лояльности» местного населения к оккупантам.

«Ведь никакого контроля по «чистоте» итога такого «исследования» нет и быть не может. Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсона отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те же, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за свою безопасность», - сообщает разведка.

Следовательно, даже если проведение так называемого референдума будет невозможным, область могут попытаться присоединить на основании «результатов» социального исследования, где украинцы, якобы, выразили поддержку оккупационного режима.

ГУР напомнило, что согласно опросу 2018 года, проведенного группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов», 68% жителей Херсонской области чувствуют гордость за то, что они граждане Украины. 65% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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