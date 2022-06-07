"Путин включит все рычаги": рф развязывает против Украины сражение на новом фронте, что известно

владимир путин

Уже на Западе началась подниматься волна призывов от проплаченных Москвой политиков.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов считает, что президент рф владимир путин собирается приложить максимум усилий, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Об этом он рассказал в эфире Freedom.UA.

Олег Жданов

При этом эксперт предупредил о новой угрозе из-за этого на политическом и дипломатических фронтах.

"Стоит ожидать стратегическую паузу и стоит ожидать развязывания политической войны с россией. Мы уже первые задатки начинаем с вами пожинать. Путин включит все рычаги, все компроматы, которые у него есть, для того чтобы попытаться посадить нас за стол переговоров", – отметил Олег Жданов.

Он указала на то, что уже на Западе началась подниматься волна призывов от проплаченных Москвой политиков о том, что надо идти на компромиссы и решать все за столом дипломатии.

"На эти призывы нельзя поддаваться. Это говорит лишь о том, что россия выдохлась, и что ей нужна передышка для перегруппировки всех вооруженных сил и создания новых группировок для возобновления наступления", - предупредил Олег Жданов.


Александра Павленко, politeka.net





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