Оккупанты обстреляли Дергачи: есть погибшие и раненые

Войска РФ в понедельник, 6 июня, обстреливают Дергачи Харьковской области. Есть погибшие и раненые, сообщает Дергачевская городская рада в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов Дергачев серьезно поврежден магистральный газопровод высокого давления. Поэтому прекращено газоснабжение на большей части территории города", - говорится в сообщении.

Жителей просят перекрыть краны подачи газа в домовладени во избежание аварийных ситуаций.

Местные власти просят жителей городов не выходить на улицу.

"Обстрелы продолжаются до сих пор, есть погибшие и раненые. Просим не выходить на улицу и находиться в укрытиях!" – добавили в городском совете.