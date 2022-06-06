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2022-06-06
Оккупанты обстреляли Дергачи: есть погибшие и раненые
Поврежден магистральный газопровод.
© Олег Синегубов/Telegram
Войска РФ в понедельник, 6 июня, обстреливают Дергачи Харьковской области. Есть погибшие и раненые, сообщает Дергачевская городская рада в
"В результате вражеских обстрелов Дергачев серьезно поврежден магистральный газопровод высокого давления. Поэтому прекращено газоснабжение на большей части территории города", - говорится в сообщении.
Жителей просят перекрыть краны подачи газа в домовладени во избежание аварийных ситуаций.
Местные власти просят жителей городов не выходить на улицу.
"Обстрелы продолжаются до сих пор, есть погибшие и раненые. Просим не выходить на улицу и находиться в укрытиях!" – добавили в городском совете.
Анна Конюченко, ZN.ua