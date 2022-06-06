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2022-06-06
Николаев снова обстреливают
Жителей города просят укрыться в укрытиях.
© Михаил Штекель/ Радио Свобода
Утром в понедельник, 6 июня, Николаев снова подвергся артиллерийским обстрелам. Об этом сообщил городской голова города Александр Сенкевич.
«Николаев, угроза артобстрела! В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти к укрытиям! Как минимум – соблюдайте правила двух стен!», -
В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.
Информацию о взрывах в городе и артобстрелах также
Он отметил, что оккупанты усилили обстрел Николаевской области, чтобы создать иллюзию доминирования в регионе.
Ирина Знась, ZN.ua