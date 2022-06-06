Николаев снова обстреливают

Утром в понедельник, 6 июня, Николаев снова подвергся артиллерийским обстрелам. Об этом сообщил городской голова города Александр Сенкевич.

«Николаев, угроза артобстрела! В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти к укрытиям! Как минимум – соблюдайте правила двух стен!», - написал он около 10:00 утра.

В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

Информацию о взрывах в городе и артобстрелах также подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он отметил, что оккупанты усилили обстрел Николаевской области, чтобы создать иллюзию доминирования в регионе.