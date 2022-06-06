Контратаки ВСУ медленные, локальные, но успешные – ISW

Американские аналитики говорят, что украинские защитники умело используют, что Северодонецк – приоритет россиян, но и там создали им много проблем, информирует ZN.ua.

Контратаки ВСУ медленные, локальные, но успешные – ISW
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Украинские войска продолжают проводить ограниченные и локализованные, но успешные контратаки против роSSийских позиций по всей Украине, включая возвращение значительных территорий Северодонецка, на захвате которого Кремль сосредоточил большую часть своих сил. Об этом рассказали аналитики Американского института изучения войны (ISW) в отчете за 5 июня.

Украинские войска, по мнению аналитиков, пытаются использовать повышенное внимание РоSSии к Северодонецку для проведения контратак по другим направлениям продвижения. И эти контратаки достаточно успешны. И даже несмотря на то, что роSSийские силы продолжают опрокидывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские силы провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили роSSийские войска на восток.

«Контрнаступление украинских войск, вероятно, продолжит привлекать внимание роSSийских сил в Луганскую область и, следовательно, оставлять уязвимые места в роSSийских оборонных усилиях в Харьковской области и вдоль Южной оси. Способность украинских войск успешно контратаковать в Северодонецке, приоритетной области операций Кремля, еще больше указывает на снижение боевого могущества роSSийских войск в Украине», – говорится в отчете.

РоSSийские войска дальше пытались приближаться к Славянску к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана. Однако, по мнению аналитиков, вряд ли они смогут добиться заметных успехов на этом направлении, а основные свои силы они сосредоточили на Северодонецке.

Украинские войска провели локальные контратаки к северу от Харькова.

РоSSийские войска продолжали удерживать свои оборонительные рубежи вдоль южной линии фронта.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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