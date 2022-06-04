FT: Время на стороне Украины, если Запад не впадет в пессимизм

На смену первоначальным пессимистическим ожиданиям, что армия РоSSии сможет легко одолеть Украину, пришел оптимистический подъем, когда украинские войска начали одерживать победы. После месяца войны Москва отказалась от цели захватить Киев и другие города на севере, решив сосредоточить свои усилия на Донбассе.

Не выделив нужное время для восстановления после ранних поражений, РоSSия ударила сильно, но все равно не смогла добиться существенного прогресса. 9 мая было очевидным крайним сроком. Однако Москва отпраздновала День победы над нацистской Германией без особых достижений, пишет в статье для Financial Times профессор по исследованиям войны Королевского колледжа Лондона Лоренс Фридмен. Он отмечает, что последние недели, похоже, были более плодотворны для россиян. Они наконец-то смогли захватить город Мариуполь. Теперь они пытаются завершить завоевание Луганской области в битвах за Северодонецк. Украина теперь более откровенно рассказывает о своих тяжелых потерях под роSSийскими снарядами, ракетами и бомбами, падающими на украинские оборонные линии. РоSSийские успехи спровоцировали новую волну пессимизма.

Этот более мрачный взгляд на вещи признает, что РоSSия смогла навести порядок в логистике, сосредоточившись на более реалистичных целях и используя свои преимущества, в частности, артиллерию и авиацию. Она продолжает демонстрировать безразличие к тому, сколько жизней и техники стоит ее наступление. Если в прошлом месяце мир беспокоили отчаянные поступки Путина на фоне отступления его армии, сейчас он волнуется, что ситуация надолго зайдет в тупик или РоSSия даже сможет добиться успеха, восстановив попытки атаковать Одессу, Харьков и Киев .