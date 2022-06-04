FT: Время на стороне Украины, если Запад не впадет в пессимизм

Западные столицы не должны поддаваться изменениям настроений, которые могут привести к давлению на Киев с требованием вручить Путину украинские территории, информирует ZN.ua.

FT: Время на стороне Украины, если Запад не впадет в пессимизм
© Главнокомандующий ВСУ/t.me

На смену первоначальным пессимистическим ожиданиям, что армия РоSSии сможет легко одолеть Украину, пришел оптимистический подъем, когда украинские войска начали одерживать победы. После месяца войны Москва отказалась от цели захватить Киев и другие города на севере, решив сосредоточить свои усилия на Донбассе.

Не выделив нужное время для восстановления после ранних поражений, РоSSия ударила сильно, но все равно не смогла добиться существенного прогресса. 9 мая было очевидным крайним сроком. Однако Москва отпраздновала День победы над нацистской Германией без особых достижений, пишет в статье для Financial Times профессор по исследованиям войны Королевского колледжа Лондона Лоренс Фридмен. Он отмечает, что последние недели, похоже, были более плодотворны для россиян. Они наконец-то смогли захватить город Мариуполь. Теперь они пытаются завершить завоевание Луганской области в битвах за Северодонецк. Украина теперь более откровенно рассказывает о своих тяжелых потерях под роSSийскими снарядами, ракетами и бомбами, падающими на украинские оборонные линии. РоSSийские успехи спровоцировали новую волну пессимизма.

Этот более мрачный взгляд на вещи признает, что РоSSия смогла навести порядок в логистике, сосредоточившись на более реалистичных целях и используя свои преимущества, в частности, артиллерию и авиацию. Она продолжает демонстрировать безразличие к тому, сколько жизней и техники стоит ее наступление. Если в прошлом месяце мир беспокоили отчаянные поступки Путина на фоне отступления его армии, сейчас он волнуется, что ситуация надолго зайдет в тупик или РоSSия даже сможет добиться успеха, восстановив попытки атаковать Одессу, Харьков и Киев.

Такие изменения настроений могут иметь серьезные политические последствия. Они влияют на украинскую мораль, которая уже и без того шатка после тяжелых месяцев войны, а также на подходы международных партнеров, которые поддерживают Украину. Новый пессимизм поощряет размышления о том, что Киеву следует договариваться с Москвой, уступив часть территории ради прекращения ужасов войны. Но пессимизм также делает вопрос о поставках оружия более срочным. Показательным примером стали дискуссии в Вашингтоне по поводу отправки систем HIMARS. Беспокойство о том, как Кремль может отреагировать на удары на территории РоSSии, которые Украина может нанести с помощью американского оружия, были сбалансированы необходимостью дать возможность украинской армии ответить на нынешнее огневое преимущество роSSийских войск.


Лесь Димань, ZN.ua





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