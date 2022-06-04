FT: Время на стороне Украины, если Запад не впадет в пессимизм
Западные столицы не должны поддаваться изменениям настроений, которые могут привести к давлению на Киев с требованием вручить Путину украинские территории, информирует
На смену первоначальным пессимистическим ожиданиям, что армия РоSSии сможет легко одолеть Украину, пришел оптимистический подъем, когда украинские войска начали одерживать победы. После месяца войны Москва отказалась от цели захватить Киев и другие города на севере, решив сосредоточить свои усилия на Донбассе.
Не выделив нужное время для восстановления после ранних поражений, РоSSия ударила сильно, но все равно не смогла добиться существенного прогресса. 9 мая было очевидным крайним сроком. Однако Москва отпраздновала День победы над нацистской Германией без особых достижений, пишет в статье для
Этот более мрачный взгляд на вещи признает, что РоSSия смогла навести порядок в логистике, сосредоточившись на более реалистичных целях и используя свои преимущества, в частности, артиллерию и авиацию. Она продолжает демонстрировать безразличие к тому, сколько жизней и техники стоит ее наступление. Если в прошлом месяце мир беспокоили отчаянные поступки Путина на фоне отступления его армии, сейчас он волнуется, что ситуация надолго зайдет в тупик или РоSSия даже сможет добиться успеха, восстановив попытки атаковать Одессу, Харьков и Киев.
Такие изменения настроений могут иметь серьезные политические последствия. Они влияют на украинскую мораль, которая уже и без того шатка после тяжелых месяцев войны, а также на подходы международных партнеров, которые поддерживают Украину. Новый пессимизм поощряет размышления о том, что Киеву следует договариваться с Москвой, уступив часть территории ради прекращения ужасов войны. Но пессимизм также делает вопрос о поставках оружия более срочным. Показательным примером стали дискуссии в Вашингтоне по поводу отправки систем HIMARS. Беспокойство о том, как Кремль может отреагировать на удары на территории РоSSии, которые Украина может нанести с помощью американского оружия, были сбалансированы необходимостью дать возможность украинской армии ответить на нынешнее огневое преимущество роSSийских войск.