Захватчики из РСЗО обстреляли Гуляйполе — Запорожская ОВА
Также из артиллерии оккупанты обстреляли села Преображенка и Успеновка, информирует
В Запорожской области роSSийские захватчики обстреливают гражданскую инфраструктуру, в частности из реактивной системы залпового огня (РСЗО) обстреляли Гуляйполе. Об этом
«РоSSийские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы права войны. В частности, произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам г. Гуляйполе, а также из артиллерии - села Преображенка и Успеновка», - говорится в сообщении
Отмечается, что в результате роSSийских артиллерийских ударов повреждено около одиннадцати домов и два магазина.
Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов Млиновка, Затишье, Малая Токмачка, Полтавка, Новополь, Ольговское, Времевка, Зеленый Гай, Гуляйпольское, Красное, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки и Волшебное.
Войска РФ нанесли авиаудар в районе Каменского. Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.
«На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. РоSSийские оккупанты продолжают заниматься мародерством», - сообщили в ОВА.