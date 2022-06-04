Захватчики из РСЗО обстреляли Гуляйполе — Запорожская ОВА

Также из артиллерии оккупанты обстреляли села Преображенка и Успеновка, информирует ZN.ua.

Захватчики из РСЗО обстреляли Гуляйполе — Запорожская ОВА
Фото иллюстративное
© Запорожская ОГА

В Запорожской области роSSийские захватчики обстреливают гражданскую инфраструктуру, в частности из реактивной системы залпового огня (РСЗО) обстреляли Гуляйполе. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

«РоSSийские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы права войны. В частности, произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам г. Гуляйполе, а также из артиллерии - села Преображенка и Успеновка», - говорится в сообщении

Отмечается, что в результате роSSийских артиллерийских ударов повреждено около одиннадцати домов и два магазина.

Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов Млиновка, Затишье, Малая Токмачка, Полтавка, Новополь, Ольговское, Времевка, Зеленый Гай, Гуляйпольское, Красное, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки и Волшебное.

Войска РФ нанесли авиаудар в районе Каменского. Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

«На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. РоSSийские оккупанты продолжают заниматься мародерством», - сообщили в ОВА.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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