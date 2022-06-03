Меркель назвала варварской войну РоSSии против Украины

Также она назвала вторжение грубым нарушением международного права в истории Европы по окончании Второй мировой, информирует ZN.ua.

Меркель назвала варварской войну РоSSии против Украины
© Офис президента

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала войну РоSSии против Украины. В первом за примерно полгода публичном выступлении она назвала нападение РоSSии на Украину "резким переломным моментом".

Еще в начале полномасштабного роSSийского вторжения, в конце февраля, Ангела Меркель осудила действия роSSийского руководства и назвала войну «вопиющим нарушением международного права». Но после этого, экс-канцлер больше не давала публичных комментариев по этому поводу, вплоть до последнего времени.

Она сказала, что она поддерживает усилия правительства ее преемника Олафа Шольца, Евросоюза, Соединенных Штатов, НАТО, Большой семерки и ООН, чтобы остановить эту варварскую войну со стороны РоSSии, пишет издание forsal.pl .

Она назвала вторжение РоSSии в Украину грубым нарушением международного права в истории Европы по окончании Второй мировой.


Александр Хребет, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Ядерный удар по Украине принесет РоSSии больше вреда, чем пользы – ФукуямаЯдерный удар по Украине принесет РоSSии больше вреда, чем пользы – Фукуяма
Фукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войныФукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войны
Байден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоровБайден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров
Если русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина ОрловаЕсли русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина Орлова
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
WP: Путин ищет способы усилить экономическое давление на Запад, чтобы остановить поддержку УкраиныWP: Путин ищет способы усилить экономическое давление на Запад, чтобы остановить поддержку Украины
РФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны УкраиныРФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны Украины
Невзоров высказался о получении гражданства Украины: "Я встаю на сторону жертвы"Невзоров высказался о получении гражданства Украины: "Я встаю на сторону жертвы"
Китай хочет помочь РоSSии, но опасается санкций – Washington PostКитай хочет помочь РоSSии, но опасается санкций – Washington Post
The Atlantic: Западная поддержка Украины достигла пикаThe Atlantic: Западная поддержка Украины достигла пика
Последние новости
Подгружаем последние новости