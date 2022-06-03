Меркель назвала варварской войну РоSSии против Украины

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала войну РоSSии против Украины. В первом за примерно полгода публичном выступлении она назвала нападение РоSSии на Украину "резким переломным моментом".

Еще в начале полномасштабного роSSийского вторжения, в конце февраля, Ангела Меркель осудила действия роSSийского руководства и назвала войну «вопиющим нарушением международного права». Но после этого, экс-канцлер больше не давала публичных комментариев по этому поводу, вплоть до последнего времени.

Она сказала, что она поддерживает усилия правительства ее преемника Олафа Шольца, Евросоюза , Соединенных Штатов, НАТО, Большой семерки и ООН , чтобы остановить эту варварскую войну со стороны РоSSии, пишет издание forsal.pl .

Она назвала вторжение РоSSии в Украину грубым нарушением международного права в истории Европы по окончании Второй мировой.