Войска РФ контролируют 70% Северодонецка – Гайдай

Часть украинских военных отошла на более выгодные позиции, информирует ZN.ua.

Войска РФ контролируют 70% Северодонецка – Гайдай
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что роSSийские оккупационные войска контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.

"Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть продолжает бои внутри города", - подчеркнул Гайдай в Telegram.

Лисичанск полностью под контролем Украины.

По его словам, все свободные населенные пункты Луганской области постоянно под обстрелами.

"Эвакуация приостановлена. Гумпомощь в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов — на время этого может хватит", - подчеркнул Гайдай.


Анна Конюченко, ZN.ua

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