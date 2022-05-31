Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 31 мая

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 31 мая.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в Twitter .

Министерство обороны Великобритании/Twitter

РоSSийские оккупанты продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и ряда других населенных пунктов на Востоке Украины.

На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений и подготовку к наступательным действиям.