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2022-05-31
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 31 мая
На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений и подготовку к наступательным действиям, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 31 мая.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в
Министерство обороны Великобритании/Twitter
РоSSийские оккупанты продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и ряда других населенных пунктов на Востоке Украины.
На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений и подготовку к наступательным действиям.
Министерство обороны Великобритании/Twitter
Анна Конюченко, ZN.ua