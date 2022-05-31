Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшие

Разрушены 20 объектов гражданской инфраструктуры.

Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшие
© Нацполіція України

Войска РФ в понедельник, 30 мая, обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области, информирует Национальная полиция Украины в Facebook.

Разрушены 20 гражданских объектов Николаевской области.

"Разрушения получили 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения гражданской инфраструктуры. Среди мирного населения есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли областной центр и населенные пункты - Очаков, Явкино, Новониколаевка, Мишково-Погорелово.

По каждому факту нарушения законов и обычаев войны идет расследование уголовных производств, начатых по ст.438 Уголовного кодекса.


Анна Конюченко, ZN.ua

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