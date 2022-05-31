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2022-05-31
Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшие
Разрушены 20 объектов гражданской инфраструктуры.
© Нацполіція України
Войска РФ в понедельник, 30 мая, обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области, информирует Национальная полиция Украины в
Разрушены 20 гражданских объектов Николаевской области.
"Разрушения получили 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения гражданской инфраструктуры. Среди мирного населения есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли областной центр и населенные пункты - Очаков, Явкино, Новониколаевка, Мишково-Погорелово.
По каждому факту нарушения законов и обычаев войны идет расследование уголовных производств, начатых по ст.438 Уголовного кодекса.
Анна Конюченко, ZN.ua