РоSSийские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка - Гайдай

Ситуация в городе сложная.

30 мая роSSийские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка Луганской области, сейчас в городе продолжаются уличные бои. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация в Северодонецке максимально сложная. Удалось оккупантам протиснуть территорию с окраин - там, где гостиница "Мир", - и немного продвинуться вглубь города. Там сейчас идут и будут идти еще уличные бои", - рассказал глава ОВА.

Гайдай призвал жителей Северодонецка не выходить на улицу, а оставаться в укрытиях для их же безопасности.

Он поделился: надеется на то, что трое пропавших накануне врачей живы, потому что в подбитой "скорой" не было тел.

Волонтеры, ранее попавшие под обстрел, по словам Гайдая, живы, их удалось эвакуировать.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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