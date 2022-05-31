РоSSийские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка - Гайдай
Ситуация в городе сложная.
30 мая роSSийские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка Луганской области, сейчас в городе продолжаются уличные бои. Об этом в
"Ситуация в Северодонецке максимально сложная. Удалось оккупантам протиснуть территорию с окраин - там, где гостиница "Мир", - и немного продвинуться вглубь города. Там сейчас идут и будут идти еще уличные бои", - рассказал глава ОВА.
Гайдай призвал жителей Северодонецка не выходить на улицу, а оставаться в укрытиях для их же безопасности.
Он поделился: надеется на то, что трое пропавших накануне врачей живы, потому что в подбитой "скорой" не было тел.
Волонтеры, ранее попавшие под обстрел, по словам Гайдая, живы, их удалось эвакуировать.