Оружие от США сейчас – еще не ленд-лиз

Нынешние поставки оружия Украине от США еще не являются ленд-лизом. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире совместного телемарафона.

Переданное украинским защитникам оружие фактически является подарком Вашингтона.

"Все оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США ... Лэнд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - объяснила она.

Маркарова также отметила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.