Оружие от США сейчас – еще не ленд-лиз

Это подарок Вашингтону.

Оружие от США сейчас – еще не ленд-лиз
© Алексей Резников/facebook

Нынешние поставки оружия Украине от США еще не являются ленд-лизом. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире совместного телемарафона.

Переданное украинским защитникам оружие фактически является подарком Вашингтона.

"Все оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США... Лэнд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - объяснила она.

Маркарова также отметила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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