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2022-05-31
Оружие от США сейчас – еще не ленд-лиз
Это подарок Вашингтону.
© Алексей Резников/facebook
Нынешние поставки оружия Украине от США еще не являются ленд-лизом. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире совместного телемарафона.
Переданное украинским защитникам оружие фактически является подарком Вашингтона.
"Все оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США... Лэнд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - объяснила она.
Маркарова также отметила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.
Таисия Ястремская, ZN.ua