Штурм рашистами Северодонецка и отступление на Херсонщине: свежая сводка Генштаба ВСУ

РоSSийские оккупанты понесли потери и оставили позиции в Херсонской области - вместе с тем, продолжается штурм Северодонецка Луганской области, информирует Апостроф.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 30 мая.

Противник проводит артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ и объектам инфраструктуры в Сумской, Черниговской, Донецкой и Луганской областях. На некоторых направлениях (Авдеевка, Курахово, Новопавловка, Запорожье) у врага не было успехов в продвижении - оккупанты пытаются усилить свою группировку войск и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны противник понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений роSSийской армии. Между тем, оккупанты ведут штурм Северодонецка, Тошковки и Устиновки в Луганской области.

Параллельно министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter актуальную карту боев по состоянию на 30 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Вооруженные силы Украины ведут бои за Северодонецк Луганской области. Ситуация крайне тяжелая, на улицах города ведутся боестолкновения с роSSийскими оккупантами.


Евгений Устименко, Апостроф

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