Украинские военные уничтожили взвод оккупантов из Псковской области

Ликвидировано около 20 оккупантов вместе с техникой.

Украинские военные уничтожили взвод оккупантов из Псковской области
© Командование десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook

Украинские военные уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области. Лидировано около 20 оккупантов вместе с бронотехникой, информирует Командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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