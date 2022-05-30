Украинские военные уничтожили взвод оккупантов из Псковской области

Украинские военные уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области. Лидировано около 20 оккупантов вместе с бронотехникой, информирует Командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.