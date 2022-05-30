Враг уже в Северодонецке – глава Луганской ОВА

Ожесточенные бои продолжают идти в восточной оперативной зоне, куда роSSийское военное руководство бросило все ресурсы. Из-за большой концентрации сил противника, битва за Северодонецк происходит уже на северо-восточных и юго-восточных окраинах города, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Для выполнения задачи, по захвату всей Луганской области, противник не пренебрегает какими-либо средствами. РоSSийские военные стреляют из всех, имеющихся у них, видов оружия по позициям украинских защитников и, заодно, по объектам гражданской инфраструктур. К сожалению, есть жертвы. В Северодонецке, убиты двое горожан и пять ранены.

"Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах Донбасса " - пишет Серий Гайдай.

Есть также значительные разрушения жилых кварталов, за предыдущие сутки, в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске - 18, во Врубовке - 10 и здание культуры, в Золотом - 3, в Почковом - 2, Николаевке - 2, Викторовке - 2.

Несмотря на все усилия противника, украинские защитники продолжают героически держать оборону.