Оккупанты обстреляли ракетами Одесскую область. Враг снова попал в мост через Днестровский лиман

Ночью и на рассвете 30 мая оккупнаты нанесли два ракетных удара по Одесской области, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук со ссылкой на оперативное командование «Юг». Враг продолжает разрушать и без этого уже не работающий мост через Днестровский лиман.

«Ночью и на рассвете по Одесской области враг снова нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в ту же разбитую ранее колею», – сообщил Братчук.

Он добавил, что ударная волна повредила несколько частных домов. Среди мирного населения, к счастью, никто не пострадал.

Одну враждебную ракету, по словам Братчука, сбила украинская противовоздушная система обороны. В частности, подразделение зенитных ракетных войск Воздушного командования «Юг» ликвидировало крылатую ракету типа «Х», выпущенную роSSийским стратегическим бомбардировщиком из акватории Черного моря.