Politico: РоSSия превращает воду в оружие против Украины

Ученые предостерегают, что вода становится дефицитом, и это делает ее очень мощным оружием, информирует ZN.ua.

Politico: РоSSия превращает воду в оружие против Украины
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В роSSийской войне против Украины вода одновременно и цель, и оружие. Уже через три дня после начала вторжения армия РоSSии уничтожила дамбу в Харсонской области, блокировавшую поток воды в оккупированный еще в 2014 году Крым.

В Мариуполе роSSийские солдаты перекрыли городскую систему водоканала во время жестокой осады города, оставив жителей без доступа к питьевой воде и санитарии. Politico пишет, что Москва намеренно атакует инфраструктуру обеспечения водой, уничтожая трубопроводы, очистные сооружения и насосные станции, – говорит исследователь датского аналитического центра Clingendael Тобиас фон Лоссов. Лишение населения доступа к воде, как в Мариуполе, оказалось мощной военной тактикой.

«Мы месяцы подряд мы наблюдали за гуманитарной катастрофой и голодом в городах. Это происходило в Мариуполе или даже Николаеве, который тоже жил без воды больше месяца. Ситуация особенно тревожна в охваченных тяжелыми боями городах или на оккупированных территориях на востоке и юге», – сказал Фон Лоссов.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкевичюс в марте обвинили РоSSию в «использовании угрозы обезвоживания, чтобы заставить Мариуполь сдаться, лишая доступа к базовым потребностям».

Нарушенное табу

Международные конвенции запрещают атаковать гражданскую инфраструктуру водоснабжения. Но в последнее десятилетие такая тактика становилась все более распространенной, особенно на Ближнем Востоке. По словам главы ЮНЕСКО по вопросам международного водного сотрудничества Ашока Свайна, РоSSия тоже регулярно прибегает к таким практикам.


Лесь Димань, ZN.ua

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