Пропагандист Минобороны РФ ликвидирован в Украине, фото

В Украине ликвидирован роSSийский полковник Владимир Иванов - сотрудник пресс-центра Министерства обороны РоSSии.

Об этом свидетельствует расследование издания "Медиазона", информирует Апостроф .

Журналисты нашли информацию о гибели полковника в реестре наследственных дел, приложении Getcontact. Подтверждение было найдено и в других роSSийских базах данных.

В документах реестра наследственных дел указано, что 41-летний Иванов скончался 25 марта. Смерть официально подтверждена.

В наследственном деле указан адрес проживания погибшего – г. Москва, ул. Знаменка, 19, т.е. – основное здание оборонного ведомства РФ (военная часть 66524)

Примечательно, что Минобороны не обнародовало информацию о гибели работника своей пресс-службы. Но об этом сообщили роSSийские государственные пропагандисты, не указав обстоятельств и точное место службы погибшего полковника.

Данные приложения Getcontact свидетельствуют, что телефон россиянина в записных книжках указан как:

Владимир Пресс-служба Минобороны;

Володя СПСИ Иванов;

ДЫМК - Иванов Владимир Васильевич;

Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к;

В. В. (ДЫМК МО РФ) Иванов".

"Стратком ВСУ" также подтверждает факт смерти роSSийского полковника Иванова.

РоSSийский пропагандист Евгений Поддубный тоже написал в Telegram, что "погиб его друг, с которым дружили 18 лет".

О работнике пресс-центра Минобороны РФ с таким именем информировал украинский проект "Миротворец". На сайте отмечалось, что Иванов – роSSийский военный преступник, пропагандист, непосредственно причастный к ведению оборонным ведомством РФ войны в информационном поле против Украины.

"Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию роSSийской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии. Дата рождения: 17.06.1980. Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РоSSии", – говорится на сайте.

Как сообщалось, ВСУ на Донбассе уничтожили батальон оккупантов - выжили всего 50 человек.