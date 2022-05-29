Пропагандист Минобороны РФ ликвидирован в Украине, фото
В Украине ликвидирован роSSийский полковник Владимир Иванов - сотрудник пресс-центра Министерства обороны РоSSии.
Об этом свидетельствует расследование издания "Медиазона", информирует
Журналисты нашли информацию о гибели полковника в реестре наследственных дел, приложении Getcontact. Подтверждение было найдено и в других роSSийских базах данных.
В документах реестра наследственных дел указано, что 41-летний Иванов скончался 25 марта. Смерть официально подтверждена.
В наследственном деле указан адрес проживания погибшего – г. Москва, ул. Знаменка, 19, т.е. – основное здание оборонного ведомства РФ (военная часть 66524)
Примечательно, что Минобороны не обнародовало информацию о гибели работника своей пресс-службы. Но об этом сообщили роSSийские государственные пропагандисты, не указав обстоятельств и точное место службы погибшего полковника.
Данные приложения Getcontact свидетельствуют, что телефон россиянина в записных книжках указан как:
Владимир Пресс-служба Минобороны;
Володя СПСИ Иванов;
ДЫМК - Иванов Владимир Васильевич;
Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к;
В. В. (ДЫМК МО РФ) Иванов".
"Стратком ВСУ" также подтверждает факт смерти роSSийского полковника Иванова.
РоSSийский пропагандист Евгений Поддубный тоже написал в Telegram, что "погиб его друг, с которым дружили 18 лет".
О работнике пресс-центра Минобороны РФ с таким именем информировал украинский проект "Миротворец". На сайте отмечалось, что Иванов – роSSийский военный преступник, пропагандист, непосредственно причастный к ведению оборонным ведомством РФ войны в информационном поле против Украины.
"Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию роSSийской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии. Дата рождения: 17.06.1980. Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РоSSии", – говорится на сайте.
Как сообщалось, ВСУ на Донбассе уничтожили батальон оккупантов - выжили всего 50 человек.