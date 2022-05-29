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2022-05-29
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 29 мая
Горячей точкой на фронте остается Донецкое направление, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на воскресенье, 29 мая.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Минобороны в
Министерство обороны Великобритании/Twitter
Горячей точкой на фронте остается Донецкое направление. РоSSийское военное руководство сосредоточилось на выполнении ключевой для них, на данном этапе, задачи – захвате территории всей Луганской области. Активное наступление противник сопровождает при поддержке военной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы
Министерство обороны Великобритании/Twitter
Анна Конюченко, ZN.ua