Войска РФ обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе: есть погибшие и раненые

Враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, информирует ZN.ua.

Войска РФ обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе: есть погибшие и раненые
© Нацполіція України

В пятницу, 27 мая, войска РФ обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В результате обстрела четыре человека погибли и по меньшей мере пять человек получили травмы, информирует Группировка Объединенных сил в Facebook.

Информация по Луганской области уточняется.

"Враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, среди которых: 81 жилой дом, пожарная часть, строительный завод "Синиат", фермерское сельскохозяйственное предприятие "Артем", СТО, база отдыха "Флореста", обесточены две фильтровальные насосные станции и т.д.", – говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из районов ведения боевых действий 1367 человек.


Анна Конюченко, ZN.ua

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