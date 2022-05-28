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2022-05-28
Войска РФ обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе: есть погибшие и раненые
Враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, информирует
© Нацполіція України
В пятницу, 27 мая, войска РФ обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В результате обстрела четыре человека погибли и по меньшей мере пять человек получили травмы, информирует Группировка Объединенных сил в
Информация по Луганской области уточняется.
"Враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, среди которых: 81 жилой дом, пожарная часть, строительный завод "Синиат", фермерское сельскохозяйственное предприятие "Артем", СТО, база отдыха "Флореста", обесточены две фильтровальные насосные станции и т.д.", – говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали из районов ведения боевых действий 1367 человек.
Анна Конюченко, ZN.ua