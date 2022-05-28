Войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения — глава ОВА

Люди не пострадали.

РоSSийские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть разрушения, но, к счастью, люди не пострадали, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина. Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде.

«Есть разрушения. Люди не пострадали», – добавил глава ОВА.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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