Войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения — глава ОВА

РоSSийские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть разрушения, но, к счастью, люди не пострадали, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина. Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде.

«Есть разрушения. Люди не пострадали», – добавил глава ОВА.