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2022-05-28
Войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения — глава ОВА
Люди не пострадали.
РоSSийские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть разрушения, но, к счастью, люди не пострадали,
«Днепропетровщина. Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли», - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде.
«Есть разрушения. Люди не пострадали», – добавил глава ОВА.
Анастасия Гурин, ZN.ua