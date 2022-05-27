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2022-05-27
ВСУ показали, как работаю натовские гаубицы FH70
Там объясняют, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым, информирует
© Facebook/Генштаб ВСУ
Наши защитники в рядах ВСУ уже пользуются самодвижущимися гаубицами прицепного образца FH70.
"Наши бойцы быстро овладевают новейшими образцами вооружения, предоставленными странами партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым - мощным и свирепым зверем, готовым уничтожать пришедшего на родную землю врага", - отмечают ВСУ.
Виктория Хмилевская, ZN.ua