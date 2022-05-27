ВСУ показали, как работаю натовские гаубицы FH70

Наши защитники в рядах ВСУ уже пользуются самодвижущимися гаубицами прицепного образца FH70. Пресс-служба Вооруженных Сил показала видео их работы.

"Наши бойцы быстро овладевают новейшими образцами вооружения, предоставленными странами партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым - мощным и свирепым зверем, готовым уничтожать пришедшего на родную землю врага", - отмечают ВСУ.