Захватчики трижды обстреляли Сумскую область — ГПСУ

РоSSийские захватчики утром 27 мая трижды обстреляли Сумскую область. Об этом сообщила ГПСУ.

В частности, в 5 утра одна из 7 выпущенных оккупантами мин разорвалась во дворе частного дома приграничного населенного пункта Шосткинского района.

Также после 6 часов захватчики выпустили по территории Украины еще 8 мин калибра 120 мм со стороны роSSийского села Зерново.

«Еще один обстрел произошел после 8 утра: со стороны роSSийского поселка снова прилетело 3 минометных мин на окраину украинского села, расположенного неподалеку от границы Сумской и Черниговской областей», - говорится в сообщении.