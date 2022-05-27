"Третья мировая война точно будет": Подоляк назвал единственный способ ее предотвратить

Западные страны очень боятся начала Третьей мировой войны, но она точно будет, если Украина не одержит победу над россией.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет Politeka.net.

«Если РоSSия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будет только набухать, он будет становиться все более масштабным. И война, Третья мировая, которой они (западные страны – ред.) так боятся, точно будет. Потому что РоSSия будет нас ненавидеть гораздо больше, потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия мира, что это вообще какой-то сброд», - заверил Подоляк.

Таким образом, единственный способ предотвратить Третья мировую – это победить рф в Украине. Подоляк добавил, что страны запада это понимают и поэтому обязательно поставят нам необходимое вооружение.

Добавим, что в то же время стало известно, что после некоторых колебаний администрация президента США Джо Байдена все же готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS.

Как сообщает CNN, администрация Байдена склоняется к тому, чтобы предоставить эти системы в рамках расширенного пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

Добавим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе заявил, что без РСЗО MLRS Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится

"Если мы не получим реактивные системы залпового огня как можно скорее, ситуация на Донбассе станет еще хуже, чем она есть сейчас. Я не хочу, чтобы у всех было ощущение, что все более или менее хорошо с войной. Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Некоторые деревни уже не существуют физически, поскольку они в руинах. Если мы не получим реактивные системы залпового огня, мы не сможем освободить Херсон, и есть люди, которые ждут освобождения. Мы не можем позволить, чтобы РоSSия оставалась в Херсоне. Поскольку если они останутся, они будут иметь стратегическую позицию создавать угрозу центральной Украине, но также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они продолжат воровать наше зерно", - пояснил Кулеба.

О необходимости этих систем говорил и Михаил Подоляк. По его словам, Украина сама деблокирует Черное море, если получит систему MLRS.

"Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS", - заявили в ОП.

Алексей Арестович, в свою очередь, критиковал американцев за промедление с поставками MLRS.

MLRS – это американская реактивная система залпового огня, зона веса до 300 км, может уничтожать ствольную и реактивную артиллерии противника, средства противовоздушной обороны, грузовые автомобили, бронетранспортеры, мобильные и стационарные командные пункты и многое другое.