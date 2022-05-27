"Третья мировая война точно будет": Подоляк назвал единственный способ ее предотвратить

Михаил Подоляк

Западные страны очень боятся начала Третьей мировой войны, но она точно будет, если Украина не одержит победу над россией.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет Politeka.net.

«Если РоSSия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будет только набухать, он будет становиться все более масштабным. И война, Третья мировая, которой они (западные страны – ред.) так боятся, точно будет. Потому что РоSSия будет нас ненавидеть гораздо больше, потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия мира, что это вообще какой-то сброд», - заверил Подоляк.

Таким образом, единственный способ предотвратить Третья мировую – это победить рф в Украине. Подоляк добавил, что страны запада это понимают и поэтому обязательно поставят нам необходимое вооружение.

Добавим, что в то же время стало известно, что после некоторых колебаний администрация президента США Джо Байдена все же готовится предоставить Украине современные реактивные системы залпового огня MLRS.

Как сообщает CNN, администрация Байдена склоняется к тому, чтобы предоставить эти системы в рамках расширенного пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

Добавим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе заявил, что без РСЗО MLRS Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится

"Если мы не получим реактивные системы залпового огня как можно скорее, ситуация на Донбассе станет еще хуже, чем она есть сейчас. Я не хочу, чтобы у всех было ощущение, что все более или менее хорошо с войной. Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Некоторые деревни уже не существуют физически, поскольку они в руинах. Если мы не получим реактивные системы залпового огня, мы не сможем освободить Херсон, и есть люди, которые ждут освобождения. Мы не можем позволить, чтобы РоSSия оставалась в Херсоне. Поскольку если они останутся, они будут иметь стратегическую позицию создавать угрозу центральной Украине, но также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они продолжат воровать наше зерно", - пояснил Кулеба.

О необходимости этих систем говорил и Михаил Подоляк. По его словам, Украина сама деблокирует Черное море, если получит систему MLRS.

"Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS", - заявили в ОП.

Алексей Арестович, в свою очередь, критиковал американцев за промедление с поставками MLRS.

MLRS – это американская реактивная система залпового огня, зона веса до 300 км, может уничтожать ствольную и реактивную артиллерии противника, средства противовоздушной обороны, грузовые автомобили, бронетранспортеры, мобильные и стационарные командные пункты и многое другое.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Война в Украине может закончиться, как в Корее или ФинляндииBloomberg: Война в Украине может закончиться, как в Корее или Финляндии
Генштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантовГенштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантов
Шольц в Давосе назвал провалом войну РоSSии против УкраиныШольц в Давосе назвал провалом войну РоSSии против Украины
Кличко назвал количество киевлян, убитых солдатами РоSSииКличко назвал количество киевлян, убитых солдатами РоSSии
Это надолго: Сергей Притула предупредил жену о том, что война затянетсяЭто надолго: Сергей Притула предупредил жену о том, что война затянется
РФ использовала 60% высокоточного оружия – ГУРРФ использовала 60% высокоточного оружия – ГУР
Юрий Вигиринский: Мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться войнаЮрий Вигиринский: Мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война
В Офисе президента назвали пиаром введение Венгрией чрезвычайного положенияВ Офисе президента назвали пиаром введение Венгрией чрезвычайного положения
"Шестой пакет будет работать": Подоляк рассказал о новых санкциях против рф, которые "уже на подходе""Шестой пакет будет работать": Подоляк рассказал о новых санкциях против рф, которые "уже на подходе"
Генштаб ВСУ назвал самые “горячие“ участки фронтаГенштаб ВСУ назвал самые “горячие“ участки фронта
Последние новости
Подгружаем последние новости