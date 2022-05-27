Кипр и Греция не поддерживают ускоренный процесс вступления Украины в ЕС — Euractiv

Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в ЕС , но выступают против ускоренного процесса вступления, предложенного рядом восточноевропейских стран, сообщает Euractiv .

Ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел Греции Euractiv отмечает, что позиция Афин состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС . Кроме того, Греция придает особое значение вступлению в ЕС стран Западных Балкан.

На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, заявил, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии.

Что касается Кипра, источники Euractiv в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии.

Если оно будет положительным, Кипр согласится на предложение предоставления Украине статуса кандидата. Однако источник добавил, что необходимо строгое соблюдение всех соответствующих процедур, поэтому процесс присоединения будет длительным.

По словам источников в правительстве Кипра, необходимо учитывать страны Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги к вступлению, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.