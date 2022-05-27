Кипр и Греция не поддерживают ускоренный процесс вступления Украины в ЕС — Euractiv

Страны хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии.

Кипр и Греция не поддерживают ускоренный процесс вступления Украины в ЕС — Euractiv
© depositphotos/Kagenmi

Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в ЕС, но выступают против ускоренного процесса вступления, предложенного рядом восточноевропейских стран, сообщает Euractiv.

Ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел Греции Euractiv отмечает, что позиция Афин состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС. Кроме того, Греция придает особое значение вступлению в ЕС стран Западных Балкан.

На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, заявил, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии.

Что касается Кипра, источники Euractiv в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии.

Если оно будет положительным, Кипр согласится на предложение предоставления Украине статуса кандидата. Однако источник добавил, что необходимо строгое соблюдение всех соответствующих процедур, поэтому процесс присоединения будет длительным.

По словам источников в правительстве Кипра, необходимо учитывать страны Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги к вступлению, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Несмотря на определенные успехи россиян, в целом оборона Украины остается эффективной – ISWНесмотря на определенные успехи россиян, в целом оборона Украины остается эффективной – ISW
Пентагон: На юго-востоке Украины ни одна из сторон не достигла существенного прогрессаПентагон: На юго-востоке Украины ни одна из сторон не достигла существенного прогресса
50 км до Украины: Лукашенко активизировался, помогает путину размещать "Искандеры" и не только50 км до Украины: Лукашенко активизировался, помогает путину размещать "Искандеры" и не только
Скандал в Киеве: в столице торгуют футболками с картой Украины без Крыма, видеоСкандал в Киеве: в столице торгуют футболками с картой Украины без Крыма, видео
Угроза повторного наступления рф на север Украины: Жданов разъяснил ситуациюУгроза повторного наступления рф на север Украины: Жданов разъяснил ситуацию
Билет в РФ-концлагерь: в ОП прокомментировали роSSийскую паспортизацию на юге УкраиныБилет в РФ-концлагерь: в ОП прокомментировали роSSийскую паспортизацию на юге Украины
Зеркаль: Европа позволяет Венгрии шантажировать, хотя в руках Украины есть противодействие – нефтепровод "Дружба"Зеркаль: Европа позволяет Венгрии шантажировать, хотя в руках Украины есть противодействие – нефтепровод "Дружба"
Кремль ждет от Украины «осознания» оккупацииКремль ждет от Украины «осознания» оккупации
Шольц в Давосе назвал провалом войну РоSSии против УкраиныШольц в Давосе назвал провалом войну РоSSии против Украины
Европа во время саммита ЕС пообещает продолжить вооружение Украины, но не будет призывать до прекращения огня — СМИЕвропа во время саммита ЕС пообещает продолжить вооружение Украины, но не будет призывать до прекращения огня — СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости