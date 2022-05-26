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2022-05-26
Оккупанты обстреливают Харьков: 4 человека погибли, 7 ранены
Жителей Харькова призывают не покидать укрытие.
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Войска РФ снова обстреливают Харьков, есть погибшие и ранены, отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Просим жителей Харькова и района находиться в укрытиях. Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов семь человек пострадали. К сожалению, четверо погибших. Информация уточняется", - отметил Синегубов в
Анна Конюченко, ZN.ua