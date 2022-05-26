Генштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, вчера, 25 мая, роSSийские оккупанты продолжали наступать в Восточной операционной зоне. Они по-прежнему хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Генштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантов

Оккупанты пытаются улучшить свои позиции в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск. На Донецком направлении они пытаются захватить Лиман и хотят улучшить свое положение в районе Северодонецка и Авдеевки. Враг пытался наступать в районе Устиновки, но не добился успеха.

Продолжаются бои на Бахмутском направлении. РоSSийские оккупанты безуспешно пытались там наступать на трех участках. На Авдеевском направлении они пытались наступать на четырех направлениях, но были отброшены.

Также враг атаковал на Новопавловском направлении в районе поселка Золотая Нива. Понеся потери, отступил.

Генштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантов

На Николаевском направлении роSSийские оккупанты атаковали в районе Таврийского. Там они тоже не смогли добиться успеха.

Таким образом, сейчас самая напряженная обстановка по-прежнему наблюдается в Донецкой и Луганской областях. Там за минувшие стуки, 25 мая, бойцы ВСУ отбили 10 атак противника.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина устроила оккупантам сеанс лечения имперской мании величия.


Максимов Віталій, Тудей

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