"Он сопротивлялся": оккупанты обсудили как "замочили" работника ЗАЭС, детали преступления

"Он сопротивлялся": оккупанты обсудили как "замочили" работника ЗАЭС, детали преступления

Из нескольких телефонных звонков оккупантов становится ясно, что сначала они выясняли личные данные своей жертвы.

В захваченном Энергодаре оккупанты решили "убрать" работника Запорожской АЭС Сергея Швеца. Об этом говорится в телефонных разговорах оккупантов, которые обнародовало ГУР Минобороны.

Перехват разговоров раскрывает детали преступления против персонала Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре.

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Из нескольких телефонных звонков оккупантов становится ясно, что сначала они выясняют личные данные Сергея Швеца, а затем дают приказ найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что мужчина покинул станцию после окончания смены, отправляют группу на место его жительства.

Последний звонок от рашиста с позывным "Ловец". Он отчитывается, что украинца нашли дома, но он сопротивлялся. Сергей Швец оказался бойцом АТО, начал отстреливаться и оккупанты тоже открыли огонь.

"Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько шаровых ранений", — сообщает "Ловец".

По сообщению украинской разведки, Сергея Швеца оккупанты расстреляли в собственной квартире 24 мая. Он получил тяжелые ранения. Городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что раненный остается в живых, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии.


Александра Павленко, politeka.net

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