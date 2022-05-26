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2022-05-26
Украинские военные уничтожили блокпост оккупантов на трассе Лисичанск-Бахмут
Погибли 50 военных РФ.
Вооруженные силы Украины уничтожили блокпост военных РФ, пытавшихся закрепиться на трассе Лисичанск-Бахмут, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в
"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась — уже навсегда. Блокпост разбит, их отбросили. Трассу сейчас роSSийская армия не контролирует. Единственное — они ее обстреливают ", - подчеркнул Гайдай.
По его словам, доехать из Бахмута в Лисичанск сейчас "колоссально сложно".
Анна Конюченко, ZN.ua