Идут 92-е сутки войны Украины с роSSийскими оккупантами, по состоянию на утро 26 мая, в нашей стране погибло уже около 29 600 военных РФ .



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[url=http://novostey.com/politic/news968976.html]Почти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 мая - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news968976.html>Почти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 мая - Политика на Новостей.COM</a>

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