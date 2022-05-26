Почти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 мая

Идут 92-е сутки войны Украины с роSSийскими оккупантами, по состоянию на утро 26 мая, в нашей стране погибло уже около 29 600 военных РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 29 600 (+150) человек,
  • танков - 1 315 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 3 235 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 617 (+11) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средств ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 206 (+0) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
  • крылатых ракет - 114(+2),
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 225 (+8) ед,
  • специальной техники – 47 (+3).

Наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.


Лена Руденко, Апостроф

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