Новостей.COM ⇒
2022-05-26
Почти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 мая
Идут 92-е сутки войны Украины с роSSийскими оккупантами, по состоянию на утро 26 мая, в нашей стране погибло уже около 29 600 военных РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 29 600 (+150) человек,
- танков - 1 315 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 3 235 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 617 (+11) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средств ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
- крылатых ракет - 114(+2),
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 225 (+8) ед,
- специальной техники – 47 (+3).
Наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
Лена Руденко, Апостроф