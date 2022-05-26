Участвовал в Олимпиадах: известный харьковчанин помогал оккупантам расстреливать ВСУ

Украинские бойцы в Чугуеве Харьковской области задержали группу вражеских корректировщиков огня.

Среди них, как пишет Цензор.НЕТ , оказался украинский спортсмен-тяжеловес Геннадий Красильников.

Красильников - мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, дважды боролся за Украину на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9 и 4 место в финальном зачете.

"Геннадий Красильников - личность в тяжелой атлетике, безусловно, заметная. Одно то, что он участвовал уже в двух Олимпиадах, выгодно отличает его среди других спортсменов. Но уникальность таланта 27-летнего штангиста не только и не столько в этом. Больше удивляет другое. Не обладая выдающимися данными именно для супертяжелой категории, Геннадий борется практически на равных с атлетами, которые весят полутора и более центнеров», - писали о спортсмене издания в 2004 году.

То, что известный спортсмен, спустя годы, стал на сторону врага ошеломило украинцев.

«Теперь - "на тюрьму" Пусть ставит рекорды в камере!", "Цеж каким у**бком надо быть, чтобы корректировать огонь по своему же городу. Неужели просто из-за денег», «Боже, какая мразь. В то время как спортсмены - патриоты гибнут защищая Украину. А сколько такой мрази в тыловых городах.. Сидят падлы и ждут "своих", «Родственникам погибших надо таких гнид отдавать», - пишут люди в комментариях к видео.