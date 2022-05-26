Ситуация на севере и юге страны напряжена, оккупанты усилили обстрелы

На фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой областях, РоSSия наносит артиллерийские, минометные и ракетные удары по украинским территориям, информирует ZN.ua.

Ситуация на севере и юге страны напряжена, оккупанты усилили обстрелы
© Военное обозрение

РоSSийские оккупанты пытаются сдерживать украинские войска, для этого противник наносит артиллерийские и минометные удары по приграничным территориям Украины. В Брянской и Курской областях РФ продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня. И вместе с тем из этих регионов ведутся обстрелы пограничных украинских населенных пунктов, сообщает пресс-служба Генерального штаба.

За предыдущие сутки, враг обстрелял населенные пункты Бачевск, Краснополье и Заречье Сумской и Черниговской областей из минометов 120-мм калибра и ствольной артиллерии. Также усиление ведения огня фиксируется и в Харьковской области. В селах Тернова и Черкасские Тишки окккупанты продолжили разрушать гражданскую инфраструктуру.

На юге Харьковщины, оккупанты обстреливали, практически из всех видов оружия, населенные пункты Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок. Таким образом, враг пытается возобновить наступление в направлении Славянска.

В то же время, роSSийские войска пытаются улучшить свое положение на юге Украины. В Херсонской области не оставляют попыток выйти на административную границу области. Оккупанты безрезультатно пытались штурмовать села Таврическое Херсонской области и Николаевка Днепропетровской области.

В районе знаменитой Чернобаевки и населенных пунктов Правдино и Заря, россияне производят инженерное оборудование позиций.

Самая сложная, в настоящее время, ситуация вблизи Северодонецка. Всего в Луганской и Донецкой областях ВСУ отразили 10 вражеских атак.


Дарья Кепова, ZN.ua

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