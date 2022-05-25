РоSSияне стягивают технику к границе с севером Украины — The Washington Post

Наши защитники в любом случае готовятся к вероятному новому вторжению в регионе, так как эти территории рашисты постоянно обстреливают из танков, информирует ZN.ua.

РоSSияне стягивают технику к границе с севером Украины — The Washington Post
© Минобороны РоSSии/t.me

Война в северных регионах Украины отличается от боевых действий на остальной территории, так как в этом случае речь идет о трансграничной войне. Издание The Washington Post сообщает, что роSSийские войска стягивают технику к границе с северными областями нашего государства, хотя ВСУ уже отбросили их оттуда после того, как оккупанты понесли большие потери.

Однако танки РФ продолжают обстреливать села на границе Украины.

"Граница уже никогда не будет прежней. Если раньше там был только танковый ров, то теперь все это будет заминировано", - сказал командир патрулирующего границу подразделения Сергей Хоменко.

К примеру, из Черниговской области войска РФ ушли семь недель назад. Туда уже успели вернуться местные жители, покинувшие дом в начале широкомасштабного вторжения РФ. Но пограничники утверждают, что это преждевременное решение. В первую очередь потому, что ежедневно в области падают снаряды РФ - от двух до восьми. В связи с этим ВСУ также должны вести постоянный огонь через границу.

"В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению. Они атакуют наши позиции и города. [У россиян] нет понятия о правилах ведения боя", – отметил заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский.

В Сумской области тоже не спокойно. Что касается Харькова, то и там местные власти не исключают того, что войска РФ могут вернуться.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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