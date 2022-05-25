Оккупанты сдаются в плен охотнее, чем в первые недели: их довели бесжалостные командиры

Вырваться с войны в Украине могут лишь несколькими способами, но не факт, что при этом оккупанты останутся живы.

РоSSийские военные пленные рассказали, как их обманывает их руководство и не разрешает разрывать контракты, чтобы вырваться с войны в Украине и вернуться обратно в РФ .

Свидетельства военных РФ обнародовала Служба безопасности Украины сегодня, 25 мая.

Руководство оккупантов возвращает своих солдат домой либо в гробу, либо с ранением. Вырваться с войны в Украине другим способом захватчики могут только через плен. Поэтому сейчас сдаются еще охотнее, чем в первые недели.

Об этом свидетельствуют плененные роSSийские оккупанты.

"Хотели уйти из части своим ходом. Разорвать договор, одним словом. На что командир нам ответил, что поедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попытаемся сбежать, то все будет заминировано. И по нас будут стрелять наши же посты", – рассказывают роSSийские солдаты.