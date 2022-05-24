Генштаб ВСУ назвал самые “горячие“ участки фронта

По состоянию на утро 24 мая самые сильные бои с роSSийскими оккупантами наблюдалась в Донецком оперативном районе. В частности, возле Лисичанска и Северодонецка, сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, противник по-прежнему пытается наступать в Восточной операционной зоне с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей. В районе Славянска враг ведет подготовку к наступлению

Не исключено, что оккупанты попробуют на Лиманском направлении переправиться через реку Северский Донец. На Бахмутском направлении противник улучшал свое тактическое положение в районе Васильевки. РоSSийские оккупанты усиливают свою группировку на временно захваченной части территории Запорожской области, чтобы возобновить наступление.

В Генштабе ВСУ отметили, что роSSийские оккупационные войска уже потеряли в Украине около 29 350 человек. Самые большие потери 23 мая они понесли на Северодонецком направлении.

За минувшие сутки, 23 мая, на Донецком и Луганском направлениях бойцы ВСУ отбили 16 атак врага. При этом уничтожено 8 танков и 22 бронемашины роSSийских оккупантов.