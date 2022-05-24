Генсек НАТО рассказал, как закончится роSSийская война против Украины

Столтенберг отметил, что речь не идет о выборе между переговорами и усилиями, нацеленными помочь украинской армии, информирует ZN.ua.

Генсек НАТО рассказал, как закончится роSSийская война против Украины
© NATO/Flickr

Война РоSSии против Украины скорее всего закончится за столом переговоров, как и все вооруженные конфликты до нее. Вопрос только когда и при каких условиях это произойдет.

Такое мнение высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Наша цель помочь Украине добиться такого результата на поле битвы, который дал бы приемлемые для украинской стороны условия на переговорах. То есть речь не идет о выборе: либо мы помогаем Украине победить в войне, либо поддерживаем переговоры. Нет. Речь идет о том, что Украина должна быть достаточно сильной, чтобы получить в бою приемлемые условия для того, чтобы вести переговоры о мире», - пояснил Столтенберг.


Лесь Димань, ZN.ua

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