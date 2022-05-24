С начала вторжения РФ в Украину вернулись более 2,2 млн граждан — ГПСУ

В настоящее время фиксируется преимущество въезда граждан в Украину над выездом, информирует ZN.ua.

С начала вторжения РФ в Украину вернулись более 2,2 млн граждан — ГПСУ
© КГГА, Алексей Самсонов

С начала полномасштабной войны РоSSии против Украины границу на участках со странами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 7,4 млн человек. На въезд в Украину за это время проследовали более 2,2 млн граждан. Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмм.

«Всего с 24 февраля по 24 мая как на въезд, так и на выезд из Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили более 7,4 млн человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них на выезд из страны проследовали более 4,8 млн человек, подавляющее большинство из которых - граждане Украины.

На въезд в Украину за это время последовали более 2,2 млн украинцев.

Также, по данным ГПСУ, с начала вторжения РоSSии пограничники оформили более 38,5 тысячи транспортных средств с гуманитарной помощью.

«Начиная с 10 мая фиксируется преимущество въезда наших сограждан в Украину над выездом», - добавили в ГПСУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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