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2022-05-24
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 24 мая
РоSSийские захватчики продолжают активные наступательные действия на Востоке, информирует
Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 24 мая.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отметили в министерстве в
Министерство обороны Великобритании/Twitter
РоSSийские захватчики продолжают активные наступательные действия на Востоке.
На Донецком направлении противник сосредоточил действия на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.
Министерство обороны Великобритании/Twitter
Анна Конюченко, ZN.ua