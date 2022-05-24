Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 24 мая

Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 24 мая.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отметили в министерстве в Twitter .

Министерство обороны Великобритании/Twitter

РоSSийские захватчики продолжают активные наступательные действия на Востоке.

На Донецком направлении противник сосредоточил действия на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.