Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 24 мая

РоSSийские захватчики продолжают активные наступательные действия на Востоке, информирует ZN.ua.

Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 24 мая
© КГГА, Алексей Самсонов

Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на вторник, 24 мая.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отметили в министерстве в Twitter.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

РоSSийские захватчики продолжают активные наступательные действия на Востоке.

На Донецком направлении противник сосредоточил действия на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

Анна Конюченко, ZN.ua

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