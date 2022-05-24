"Есть решающий фактор": эксперт спрогнозировал, когда ВСУ сможет перейти в контрнаступление и вытеснить врага

украинские военные, бойцы ВСУ

Украинские войска сегодня успешно притормаживают или делают вовсе невозможным продвижение противника на Донбассе.

Украинская армия может перейти в масштабное контрнаступление. Все будет зависеть от интенсивности поставок западного вооружения, которое направляют в Украину. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поделился прогнозом, когда защитники Украины могут пойти в наступление.

украинские военные, бойцы ВСУ

По мнению эксперта, украинские войска сегодня успешно притормаживают или делают вовсе невозможным продвижение противника на Донбассе. А также создают условия для перехода в контрнаступление.

"Следующая стадия – мы попробуем остановить продвижение россиян по всем направлениям, особенно на востоке, и будем накапливать критическую массу вооружений для перехода в контратаку, а россияне будут окапываться и строить защитные рубежи", – прогнозирует Мусиенко.

украинские военные, бойцы ВСУ

Есть решающий фактор - так, если западные партнеры продолжат активные поставки оружия для украинской армии хотя бы в тех объемах и темпах, в которых это происходит сейчас, где-то к июлю украинская армия "нарастит мускулы" для начала масштабного контрнаступления.

При этом многое будет зависеть от того, как на практике будет реализовываться программа помощи Украине в рамках ленд-лиза.


Александра Павленко, politeka.net

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