Возросло количество детей, погибших от рук роSSийских захватчиков в Украине — Офис генпрокурора
Более 667 детей пострадали с начала войны.
По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены,
«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отметили в Офисе генпрокурора.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало:
- в Донецкой области – 146;
- Киевской области – 116;
- Харьковской области – 103;
- Черниговской области – 68;
- Луганской области – 50;
- Херсонской области – 49;
- Николаевской области – 45;
- Запорожской области – 28;
- Сумской области – 17;
- в Киеве – 16;
- Житомирской области – 15.
Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 848 учебных заведений, 173 из них разрушены полностью.
«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: