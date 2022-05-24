Возросло количество детей, погибших от рук роSSийских захватчиков в Украине — Офис генпрокурора

По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ . По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены, сообщил Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отметили в Офисе генпрокурора.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало:

в Донецкой области – 146;

Киевской области – 116;

Харьковской области – 103;

Черниговской области – 68;

Луганской области – 50;

Херсонской области – 49;

Николаевской области – 45;

Запорожской области – 28;

Сумской области – 17;

в Киеве – 16;

– 16; Житомирской области – 15.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 848 учебных заведений, 173 из них разрушены полностью.