Возросло количество детей, погибших от рук роSSийских захватчиков в Украине — Офис генпрокурора

Более 667 детей пострадали с начала войны.

Возросло количество детей, погибших от рук роSSийских захватчиков в Украине — Офис генпрокурора
© КГГА, Алексей Самсонов

По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены, сообщил Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отметили в Офисе генпрокурора.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало:

  • в Донецкой области – 146;
  • Киевской области – 116;
  • Харьковской области – 103;
  • Черниговской области – 68;
  • Луганской области – 50;
  • Херсонской области – 49;
  • Николаевской области – 45;
  • Запорожской области – 28;
  • Сумской области – 17;
  • в Киеве – 16;
  • Житомирской области – 15.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 848 учебных заведений, 173 из них разрушены полностью.

«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856», - добавили в Офисе генпрокурора.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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