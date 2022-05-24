РоSSия стянула 25 батальонно-тактических групп на Луганщину, они могут попытаться захватить всю область — Гайдай

Глава Луганской ОВА объяснил, сколько солдат может насчитывать каждая БТГ, информирует ZN.ua.

РоSSия стянула 25 батальонно-тактических групп на Луганщину, они могут попытаться захватить всю область — Гайдай
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РФ переместила на территорию Луганщины 25 батальонно-тактических групп, каждая из которых насчитывает до 500 военнослужащих, а также огромное количество техники. Вероятно, оккупанты будут пытаться получить полный контроль над областью. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Ситуация сверхсложная и очень тяжелая. Сейчас роSSийская армия бросила огромную кучу техники и солдат для того, чтобы захватить Луганщину в целом. На территории области роSSийская армия выставила 25 батальонно-тактических групп", — заявил Гайдай.

По его словам, каждая БТГ ориентировочно имеет до 500 человек. "Вот и посчитайте, какое количество солдат брошено в наступление для того, чтобы либо отрезать область, либо захватить город Северодонецк", — отметил глава ОВА.

Он также рассказал, что украинским защитникам удалось выбить оккупантов из Тошковки. ВСУ закрепились в поселке и держат линию обороны.

В то же время, Северодонецк продолжают обстреливать "полностью и из всего, что только есть". В частности, россияне наносят удары по предприятию "Азот" и обстреливают жилые дома.


Максим Царук, ZN.ua

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