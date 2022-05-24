Минобороны РФ заявило, что РоSSия депортировала уже почти 1,5 млн украинцев, из них более 238 тысяч детей

РоSSийские захватчики вывезли на территорию РФ почти 1,5 млн украинцев, из них 238 329 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, за прошедшие сутки в РоSSию с территории оккупированной незаконными вооруженными формированиями «Л/ДНР» и Украины депортировано 13 428 человек, в том числе 930 детей.