Минобороны РФ заявило, что РоSSия депортировала уже почти 1,5 млн украинцев, из них более 238 тысяч детей

Только за минувшие сутки депортировано 13 428 человек.

РоSSийские захватчики вывезли на территорию РФ почти 1,5 млн украинцев, из них 238 329 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, за прошедшие сутки в РоSSию с территории оккупированной незаконными вооруженными формированиями «Л/ДНР» и Украины депортировано 13 428 человек, в том числе 930 детей.

Всего с начала войны оккупанты депортировали на территорию РФ 1 426 979 человек, из которых 238 329 детей.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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