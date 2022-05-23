Оккупанты обстреляли машину с раненой женщиной в Северодонецке: фото

РоSSийские оккупанты не прекращают обстреливать Северодонецк из тяжелых вооружений. В понедельник, 23 мая, под обстрел попала “скорая”, которая везла в больницу раненую женщину.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Апостроф.

По его словам, в старом районе города полицейские обнаружили раненую 58-летнюю женщину. На месте ей оказали медицинскую помощь и вызвали медиков.

По пути в больницу карету скорой помощи обстреляли захватчики.

Глава ОВА обратился к местным жителям с просьбой не ходить по улицам, а все время оставаться в укрытиях.


Маргарита Лепс, Апостроф

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