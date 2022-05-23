РФ применяет на территории Украины тактику «выжженной земли» — Минобороны

РоSSийская армия использует в войне против Украины тактику «выжженной земли». То есть целенаправленно уничтожает территорию при помощи своей авиации и артиллерии. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре «Украина», пишет Укринформ .

“Агрессор ведет интенсивный огонь тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии боевого столкновения, в частности, в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Враг применяет тактику "выжженной земли" практически везде: и в Северодонецке, и в Бахмуте, так поступал в Попасной, Мариуполе — просто уничтожает авиацией и артиллерией территорию, чтобы потом туда вошли их войска", — сказал Мотузяник.

Спикер Минобороны отметил: "Правда непонятно, что дальше они будут делать с этой территорией".