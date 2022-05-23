РФ применяет на территории Украины тактику «выжженной земли» — Минобороны

Речь идет, в частности, о Донецком и Славянском направлениях, информирует ZN.ua.

РФ применяет на территории Украины тактику «выжженной земли» — Минобороны
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийская армия использует в войне против Украины тактику «выжженной земли». То есть целенаправленно уничтожает территорию при помощи своей авиации и артиллерии. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре «Украина», пишет Укринформ.

“Агрессор ведет интенсивный огонь тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии боевого столкновения, в частности, в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Враг применяет тактику "выжженной земли" практически везде: и в Северодонецке, и в Бахмуте, так поступал в Попасной, Мариуполе — просто уничтожает авиацией и артиллерией территорию, чтобы потом туда вошли их войска", — сказал Мотузяник.

Спикер Минобороны отметил: "Правда непонятно, что дальше они будут делать с этой территорией".


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная УкраиныРоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 на территории Крыма — Генштаб ВСУОккупанты разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 на территории Крыма — Генштаб ВСУ
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Андрей Пионтковский заявил, что победа Украины сделает ее одним из лидеров свободного мираАндрей Пионтковский заявил, что победа Украины сделает ее одним из лидеров свободного мира
Посольство Украины добилось права на работу для украинцев, бежавших от войны в ИзраильПосольство Украины добилось права на работу для украинцев, бежавших от войны в Израиль
Любитель "русского мира" в сердце западной Украины: СБУ разоблачила интернет-пропагандистаЛюбитель "русского мира" в сердце западной Украины: СБУ разоблачила интернет-пропагандиста
«Каждое утро задайте себе вопрос: что ты сделал для Украины сегодня?»: Зеленский в Давосе«Каждое утро задайте себе вопрос: что ты сделал для Украины сегодня?»: Зеленский в Давосе
Президент Швейцарии объяснил, почему поддержка Украины в войне – это не нарушение швейцарской нейтральностиПрезидент Швейцарии объяснил, почему поддержка Украины в войне – это не нарушение швейцарской нейтральности
Вступление Украины в НАТО будет выгодно для самой Европы, - Сергей ДжерджВступление Украины в НАТО будет выгодно для самой Европы, - Сергей Джердж
Президент Украины выступит на Всемирном экономическом форуме в ДавосеПрезидент Украины выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Глава Давосского форума призвал уже начать план Маршалла для УкраиныГлава Давосского форума призвал уже начать план Маршалла для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости