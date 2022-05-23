Зеленский в Давосе упрекнул за запоздалые санкции против РоSSии

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе упрекнул мир за слишком поздно введенные действительно эффективные санкции против РоSSии, ведь они не смогли предотвратить войну против Украины.

«Можно ли адаптировать существующие институты под современные вызовы? Нет. Нужно не только адаптировать под новые реалии то, что мы имеем, нужно создавать новые инструменты. Нужно не реагировать, а действовать, действовать превентивно», – заявил Зеленский в начале выступления.

«Мы остановили русскую армию, которую называли второй в мире. И мы постепенно оттесняем кафиров из нашей земли. Но пришлось ли нам это делать, если бы еще в прошлом году к нам прислушались и применили превентивные санкции, которые сбили агрессора с ног? Нет», заявил Зеленский.

Он призвал не адаптировать существующие институты под современные вызовы, а создавать новые, действовать превентивно.

«Украина создала еще один прецедент для всего мира – настоящие эмоции всего мира в ответ на ситуацию в Украине. Сейчас мы видим солидарность и эмоциональную поддержку Украины по всему миру. И мы благодарны за поддержку. А если бы это случилось еще тогда? Это единение и это давление, начала бы РоSSия эту войну? Уверен, что и на этот вопрос ответ – нет!».

Он добавил, что помощь государству, на которую напали тем более ценная, что быстрее ее предоставляют и призвал ввести максимальные санкции против РоSSии, ее банков и бизнеса.