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2022-05-23
Войска РФ обстреляли приграничья Черниговской области
Зафиксировано девять "приходов".
РоSSийские войска ночью, в понедельник, 23 мая обстреляли приграничья Черниговской области, информирует оперативное командование "Север" в
"Около 23:40-23:50 наблюдателями зафиксировано шесть «приходов» с территории РФ в направлении населенного пункта Гремяч. Обстрел велся предварительно из миномета 120-го калибра.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около полуночи зафиксировали еще 3 "прихода".
Потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в ОК.
Анна Конюченко, ZN.ua