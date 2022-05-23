Войска РФ обстреляли приграничья Черниговской области

Зафиксировано девять "приходов".

РоSSийские войска ночью, в понедельник, 23 мая обстреляли приграничья Черниговской области, информирует оперативное командование "Север" в Facebook.

"Около 23:40-23:50 наблюдателями зафиксировано шесть «приходов» с территории РФ в направлении населенного пункта Гремяч. Обстрел велся предварительно из миномета 120-го калибра.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около полуночи зафиксировали еще 3 "прихода".

Потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в ОК.


Анна Конюченко, ZN.ua

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