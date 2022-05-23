Ракетный удар по Малину: один человек погиб и четверо получили травмы

Повреждены около 150 жилых домов.

Ракетный удар по Малину: один человек погиб и четверо получили травмы
© ГСЧС Украины

В результате ракетного удара по Малину Житомирской области в воскресенье, 22 мая, поврежден объект "Укрзалізниці", один человек погиб и четверо получили ранения, отметил городской голова Малина Александр Ситайло в Facebook.

"22 мая около 13:30 РоSSийская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзалізниці", около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия", - заявил мэр.

Ситайло также отметил: "К сожалению, есть один погибший - им был работник "Укрзалізниці". Также четверо раненых - трое работников "Укрзалізниці" и один житель Малина".

Раненые госпитализированы.


Анна Конюченко, ZN.ua

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