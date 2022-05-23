«Красный Крест» не будет обнародовать список пленных из «Азовстали»

Международный Комитет Красного Креста не будет излагать в публичный доступ данных о выведенных из "Азовстали" военных и их количестве. О том, что информация останется без огласки, отметила в комментарии Укринформу представитель организации Мирелла Ходейб.

«Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем», – отметила она.

В МККК убеждены, что регистрация военнопленных организацией помогает воинам «чувствовать себя защищенными по крайней мере от риска исчезнуть бесследно».