«Красный Крест» не будет обнародовать список пленных из «Азовстали»

Речь идет прежде всего о публичной информации. В то же время определенные данные о своем родственнике могут получить семьи военных, в МККК предоставили электронный адрес и номер телефона, информирует ZN.ua.

«Красный Крест» не будет обнародовать список пленных из «Азовстали»
Фото: Дмитрий «Орест» Казацкий, Азовсталь

Международный Комитет Красного Креста не будет излагать в публичный доступ данных о выведенных из "Азовстали" военных и их количестве. О том, что информация останется без огласки, отметила в комментарии Укринформу представитель организации Мирелла Ходейб.

«Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем», – отметила она.

В МККК убеждены, что регистрация военнопленных организацией помогает воинам «чувствовать себя защищенными по крайней мере от риска исчезнуть бесследно».


Оксана Коваль, ZN.ua

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